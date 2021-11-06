لجنة 5+5 تقوم بزيارة إلى موسكو وأنقرة

تقوم اللجنة العسكرية الليبية المشتركة 5+5، خلال شهر نوفمبر الجاري، بزيارة لكل من روسيا وتركيا، لبحث آلية إخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب من كامل التراب الليبي.

ونقلت وكالة الأنباء الليبية عن مصادر عسكرية قولها، إن اللجنة ستبدأ بزيارة تركيا في منتصف نوفمبر، على أن تنتقل إلى موسكو في وقت لاحق، وذلك ضمن عملها وتنسيقها مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لإخراج المرتزقة، والمقاتلين الأجانب من ليبيا.

وكانت لجنة 5+5 قد عقدت خلال الأيام الماضية، اجتماعات بالعاصمة المصرية مع ممثلي دول الجوار (السودان والنيجر وتشاد) التي يحمل المرتزقة الذين شاركوا في الحرب بليبيا جنسياتها.

وتركزت هذه الاجتماعات برعاية الأمم المتحدة، على بحث آليات مساهمة هذه الدول في إخراج المرتزقة الذين يحملون جنسياتها.