لجنة 5+5 تُشدّد على ضرورة استمرار الجهود لإخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب فوراً

شدّدت اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 على ضرورة استمرار الجهود لإخراج المرتزقة والمقاتلين الاجانب فورا.

وطالبت اللجنة في بيانها الختامي عقب اجتماعاتها اليوم بسرت، مجلس الأمن الدولي والدول المتابعة لمخرجات مؤتمر برلين بإلزام الدول التابعين لها المرتزقة والمقاتلين الأجانب بسحبهم فورا من الأراضي الليبية.

وثمنت اللجنة العسكرية المشتركة التزام القادة الميدانيين الكامل باتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليع بتاريخ 23 اكتوبر 2020.

وأشادت بمجهودات لجانها الفرعية وفرقها الميدانية وما قاموا به من خطوات لتذليل الصعوبات في سبيل التنفيذ الأمثل لهذا الاتفاق ولاسيما فيما يتعلق بإزالة الألغام ومخلفات الحرب التي أُعلِن عن البدء في تنفيذها في 10 فبراير الماضي، والترتيبات الأمنية تمهيداً لفتح الطريق بما يكفل سلامة مستعمليه.

وهنأت اللجنة المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية بنيلهم ثقة مجلس النواب وتسلمهم السلطة وباركت أداء اليمين القانوني من قِبل المجلس الرئاسي الجديد وحكومة الوحدة الوطنية لدولة ليبيا، مثمنة زيارة رئيس الحكومة للجنة العسكرية المشتركة والاجتماع بها في مقرها في سرت بعد ساعات من أداء الحكومة اليمين الدستوري.

وقدمت اللجنة في بيانها الشكر لبعثة الامم المتحدة للدعم في ليبيا والفريق التابع لها على مجهوداتهم ودعمهم الدؤوب والمستمر.

وأوضحت اللجنة في بيانها، أنها ناقشت موضوع مواصلة تبادل المحتجزين وتذليل كافة الصعوبات لتحقيق ذلك واستكملت نقاشاتها مع الفريق المتقدم المرسل من أمانة الأمم المتحدة حول الخطوات العملية ومحددات عمل المراقبين على الأراضي الليبية.

خاص قناة تلفزيون ليبيا الوطنية || البيان الختامي للجنة العسكرية 5+5 تم النشر بواسطة ‏قناة ليبيا الوطنية‏ في الثلاثاء، ١٦ مارس ٢٠٢١