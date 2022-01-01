لجنة 5+5 تُعلن عن ترحيل عشرات المرتزقة

أعلنت اللجنة العسكرية المشتركة، عن ترحيل عشرات المرتزقة كانوا يقاتلون في صفوف قوات حفتر، إلى خارج ليبيا.

وأفاد عضو اللجنة عن المنطقة الشرقية امراجع العمامي، في تصريح لمنصة “فواصل”، بأنهم قاموا بترحيل 300 مقاتل من الجنسية السودانية، الأسبوع الماضي، جوا إلى بلادهم كانوا ضمن قوات حفتر، وهم المعلن عنهم سابقا ضمن مبادرة المنطقة الشرقية.

ونوه العمامي إلى أنهم ينتظرون إجراء مماثلا من المنطقة الغربية، مشيراً إلى أن عودة المقاتلين جاءت وفق مبادرة حسن نوايا من قيادة قوات حفتر.

وأوضح أن اللجنة العسكرية 5+5 في اجتماع دائم وتواصل مستمر وتعمل على إنجاز مهامها المكلفة بها، وأعرب عن أمله في أن يصل السياسيون لاتفاق يخرج البلاد من وضعها الراهن.

وأضاف العمامي: “في انتظار آليات الخروج للقوات التركية والروسية التي تكفلت دولهم بوضعها تحت إشراف المجتمع الدولي للبدء بتنفيذها من الطرفين بإشراف المراقبين الدوليين”.