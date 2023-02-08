لجنة 5+5 تُقر آلية لجمع وتبادل البيانات حول المرتزقة

اختتمت اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) بحضور لجنة التواصل الليبية ونظيراتها من النيجر والسودان في العاصمة المصرية القاهرة، برعاية الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا عبد اللهِ باتيلي.

وبحسب ما أفادت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في بيان، فقد أقرّت اللجان خلال مناقشاتها، التي استمرت ليومين، اعتماد آلية متكاملة للتنسيق المشترك بشأن جمع وتبادل البيانات حول المرتزقة والمقاتلين الأجانب.

وفي الجلسة الختامية، أثنى باتيلي على جهود الحكومة المصرية في دعم الحوارات الليبية، وسعيها إلى مساندة الليبيين للخروج من الأزمة الراهنة.

كما أشاد المبعوث الأممي بالدور القيادي للجنة العسكرية المشتركة (5+5) وبالعمل الذي أنجزته لجان التواصل المشاركة خلال هذا الاجتماع، واصفاً إياه بأنه “تقدم إيجابي ضمن المساعي الرامية لتحقيق استقرار وسلام مستدامين في ليبيا، وفي دول الجوار والمنطقة عموما. كما أنه خطوة مهمة لخلق مناخ مواتٍ للعملية السياسية بما ذي ذلك تنظيم الانتخابات في 2023”.

وأشاد باتيلي بأجواء التعاون التي سادت الاجتماع والعمل الجاد الذي قام به المشاركون، قائلاً إنه “يعبر عن الرغبة المشتركة لدى ليبيا وجيرانها في إنهاء تواجد المرتزقة والمقاتلين الأجانب على الأراضي الليبية، بما يضمن احترام سيادة ليبيا ووحدة أراضيها دون الإضرار بدول الجوار.”