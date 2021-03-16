لجنة 5+5 تُواصل أعمالها بمدينة سرت

واصلت اللجنة العسكرية المشتركة 5+5، اليوم الثلاثاء، ولليوم الثالث على التوالي اجتماعها الثالث بمدينة سرت بقاعة الاجتماعات بفندق المهارى.

وأفادت وكالة الأنباء الليبية، بأن اللجنة عقدت اجتماعا مغلقا بحضور وفد بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ورؤساء اللجان الفرعية التابعة لها.

واجتمع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، مع اللجنة 5+5 العسكرية للوقوف على الاحتياجات اللازمة لعمل اللجنة.

وناقش رئيس الحكومة في الاجتماع الذي عُقِد بمدينة سرت أمس الاثنين، مع اللجنة مسألة إخراج القوات الأجنبية ودعم اللجنة بكل ما يلزم لدعم مسار توحيد الجيش الليبي.

وبحث رئيس الحكومة مع اللجنة تطورات عملية فتح الطريق الساحلي وخطة التأمين بعد فتح الطريق.

وكان عضو اللجنة العسكرية المشتركة، العميد محمد النقاصة، قد أعلن في وقت سابق، أن الاجتماع ستحضره البعثة الأممية إلى ليبيا، وسيبحث العقبات التي حالت دون تنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار، وسُبل دعم المراقبين الدوليين وحمايتهم، ومناقشة سُبل إخراج المرتزقة، وإزالة الألغام والعقبات التي عرقلت فتح طريق مصراتة ـ سرت، وملف تبادل المحتجزين، لا سيما على الهوية”.