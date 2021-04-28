لجنة 5+5 تُواصل اجتماعاتها في جلسات مغلقة

واصلت اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 اجتماعاتها اليوم الأربعاء، لليوم الثاني على التوالي بمقرها الدائم في مدينة سرت.

وأفادت وكالة الأنباء الليبية “وال”، بأن اللجنة مستمرة في عقد اجتماعاتها في جلسات مغلقة، وبحضور مندوب عن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

وتتواصل اجتماعات اللجنة لاستكمال بحث الملفات المتعلقة بفتح الطريق الساحلي وعمل الفرق الفنية واللجان المكلفة بتأمين الطريق ونزع الألغام وكدلك خروج المرتزقة الأجانب من الأراضي الليبية.

في غضون ذلك، طالب أهالي وسكان مدينة سرت اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 والمجتمعون حاليا بمقرها بالمدينة بتنفيذ توصياتها التي اتخذتها في اجتماعاتها السابقة بشأن فتح الطريق الرابط بين مدينتي سرت ومصراتة، ونزع الألغام وإطلاق المحتجزين من الطرفين.

وعبر عددا من المواطنين والأهالي بالمدينة بسرت بمناسبة انعقاد الاجتماع الرابع للجنة أمس الثلاثاء عن أملهم في التوصل إلى قرارات هامة ومصيرية لإنهاء الانقسام والبدء الفوري بتنفيذ ما توصلت إليه اللجان الفرعية المنبثقة عن اللجنة والتي تم تشكيلها خلال الاجتماعات السابقة وإنهاء معاناة المواطنين في التنقل والسفر عبر الطريق الساحلي وإطلاق سراح المحتجزين والعمل على إخراج المقاتلين الأجانب، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الليبية.