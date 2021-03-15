لجنة 5+5 تُواصل اجتماعاتها في سرت

استأنفت اللجنة العسكرية المشتركة 5+5، اجتماعها اليوم الاثنين، في سرت، بشأن وقف إطلاق النار، وإخراج المرتزقة والقوات الأجنبية، والإسراع في فتح الطريق الساحلي بغية تمكين المرور الآمن للمواطنين والبضائع والمساعدات الإنسانية.

وأفادت وكالة الأنباء الليبية، بأن هذا الاجتماع الثالث المغلق للجنة العسكرية المشتركة يجري في حضور المراقبون الدوليون، وبحضور وفد بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا برئاسة العميد المتقاعد سليم رعد.

وشارك في الاجتماع أعضاء اللجان المنبثقة عن اللجنة العسكرية المشتركة وهي (اللجان الأمنية والعسكرية والميدانية وضباط الهندسة العسكرية).

وكان عضو اللجنة العسكرية المشتركة، العميد محمد النقاصة، قد أعلن في وقت سابق، أن الاجتماع ستحضره البعثة الأممية إلى ليبيا وسيبحث العقبات التي حالت دون تنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار، وسبل دعم المراقبين الدوليين وحمايتهم، ومناقشة سبل إخراج المرتزقة، وإزالة الألغام والعقبات التي عرقلت فتح طريق مصراتة ـ سرت، وملف تبادل المحتجزين، لا سيما على الهوية”.