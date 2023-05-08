لجنة 6+6.. اجتماعات مستمرة.. مؤشرات للتوافق تلوح في الأفق.. ومفوضية حاضرة

عقدت لجنة إعداد القوانين الانتخابية 6+6 عن مجلسي النواب والأعلى للدولة اجتماعها الثاني أمس في ديوان مجلس النواب بالعاصمة طرابلس.

وبحسب المتحدث باسم مجلس النواب عبد الله بليحق، ستعقد اللجنة اليوم اجتماعا مع رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، وذلك في إطار مهامها المنوطة بها.

وعقد الاجتماع الأول لـ6+6 في 5 أبريل الماضي، بهدف بحث آليات عملها، وتحديد أسس ومنطلقات عملها، وفق ما أعلنه مجلس الدولة حينها.

من جانبه، قال عضو لجنة 6+6 عن المجلس الأعلى للدولة فتح الله السريري، إنّه من المتوقع أن اللجنة أعمالها في أقرب وقت ممكن، في ظل التوافق الحاصل داخلها، وبين المجلسين.

وذكر السريري في تصريح لـ «عين ليبيا»أنّ اللجنة تواصل عقد الاجتماعات لمناقشة القوانين الانتخابية، مضيفا أنّها تنطلق في نقاشاتها من التعديل الدستوري الـ13.

وكان مجلس النواب انتخب أعضاء اللجنة المشتركة لتعديل القوانين الانتخابية بـ84 صوتا في جلسة رسمية في 20 مارس بمقره بمدينة بنغازي.

فيما أعلن المجلس الأعلى للدولة تشكيل لجنة 6+6 بالتزكية في 30 مارس،، وسط جدل أثير داخل المجلس حول تشكيل اللجنة بالتزكية، والتصويت على اعتماد التعديل الدستوري الـ13.