لجنة 6+6 تبحث مع «السايح» قوانين الانتخابات

عقدت اللجنة المُشتركة لإعداد القوانين الانتخابية (6+6) المُمثلين لمجلس النواب ومجلس الدولة، اجتماعاً مع رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح، بمقر فرع ديوان مجلس النواب في العاصمة طرابلس.



وبحسب ما أفاد المتحدث باسم مجلس النوّاب عبد الله بليحق، فقد بحثت اللجنة مع رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الملاحظات الفنية للمفوضية حول قوانين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، لاخذها بعين الاعتبار في عمل اللجنة في إعداد القوانين الانتخابية.

وأشار بليحق إلى أن لجنة 6+6 ستتواصل مع كل الجهات والمؤسسات ذات العلاقة بالعملية الانتخابية.

وعُقد الاجتماع الأول لـ6+6 في 5 أبريل الماضي، بهدف بحث آليات عملها، وتحديد أسس ومنطلقات عملها، وفق ما أعلنه مجلس الدولة حينها.

وفي اجتماع آخر لاحق، اتفقت اللجنة على آلية عمل اللجنة، بالإضافة إلى التواصل مع الجهات والمؤسسات ذات العلاقة بالعملية الانتخابية.

من جانبه، قال عضو لجنة 6+6 عن المجلس الأعلى للدولة فتح الله السريري، إنّه من المتوقع أن تُنهي اللجنة أعمالها في أقرب وقت ممكن، في ظل التوافق الحاصل داخلها، وبين المجلسين.

وذكر السريري في تصريح لـ «عين ليبيا» أنّ اللجنة تواصل عقد الاجتماعات لمناقشة القوانين الانتخابية، مضيفا أنّها تنطلق في نقاشاتها من التعديل الدستوري الـ13.

وفي وقت سابق، حث المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي، رئيسي مجلسي النواب عقيلة صالح والدولة خالد المشري على تسريع عمل لجنة 6+6 ونشر برنامج عمل اللجنة المحدد بإطار زمني.

وقال باتيلي إنه في سبيل تنظيم الانتخابات هذا العام، يجب إنجاز القوانين الانتخابية في الوقت المناسب كي تبدأ المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في تنفيذ العملية الانتخابية بحلول شهر يوليو.

وكان باتيلي قد أعلن عن استعداد البعثة لدعم عمل لجنة 6+6، موضحا أنّ الدعم سيكون على صعيد فني ولوجستي وعبر توفير الخبراء وفق ما يراه ضروريا أعضاء لجنة 6+6.