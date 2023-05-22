لجنة 6+6 تبدأ اجتماعاتها في المغرب لاستكمال المناقشات

بدأت اللجنة المشتركة لإعداد القوانين الانتخابية 6+6 الممثلة من مجلسي النواب والدولة، اجتماعاتها اليوم الاثنين في المغرب، لاستكمال مشاوراتها ومناقشة النقاط الخلافية حول قانون الانتخابات والتي من أبرزها مسألة الترشح للرئاسة، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الليبية “وال”.

وقال عضو اللجنة عن مجلس النواب عزالدين قويرب إنه كان من المقرر أن تعقد اللجنة اجتماعاتها في ليبيا، لكن تقرر نقلها إلى المغرب، بحيث يتم التصويت على المواد القانونية دون أي ضغوط من أطراف محلية، وذلك لضمان التوصل بشكل أسرع لتوافقات حول القوانين الخاصة بانتخابات البرلمان ومجلس الشورى وانتخاب الرئيس.

وأوضح قويرب في تصريحات صحفية، أمس الأحد، أن الاجتماعات السابقة للجنة ناقشت الجوانب الفنية مع مفوضية الانتخابات، والجوانب القانونية مع النائب العام، خاصة من لديهم قضايا من المترشحين.

وأشار عضو اللجنة إلى أن القانون المتعلق بالترشح للرئاسة لم يتم النقاش حوله حتى الآن بشكل رسمي، إذ تبحث اللجنة المواد الخلافية والتصويت عليها خلال الاجتماعات في المغرب.

هذا ومن المرتقب أن تصوت اللجنة خلال اجتماع المغرب على جميع المواد التي لم تصل فيها إلى إجماع أو توافق.

وتشكلت لجنة 6+6 من مجلسي النواب والدولة نهاية مارس الماضي لوضع القوانين والتّشريعات للانتخابات المزمع قيامها قبل نهاية هذا العام وفقًا للتّعديل الدّستوري الثّالث عشر الذي أقره مجلسا النواب والدولة.

وينص التعديل الدستوري، على “تشكيل لجنة مشتركة من قبل المجلسين بواقع 6 أعضاء عن كل مجلس، للتوافق بأغلبية الثلثين من أعضاء كل مجلس، وذلك لإعداد مشروعات قوانين الاستفتاء والانتخابات.

ويمثل مجلس الدولة في اللجنة كل من أحمد جمعة الأوجلي، وحماد محمد بريكاو، وعمر محمد أبوليفة، وفتح الله محمد حسين، وفوزي رجب العقاب، وماما سليمان بلال، بينما يمثل مجلس النواب نوالدين خالد، وجلال الشويهدي، وصالح قلمه، وأبوصلاح شلبي، وميلود الأسود، وعزالدين قويرب.

وعقدت اللجنة أول اجتماع تمهيدي في طرابلس يوم 5 أبريل الماضي تبادلت خلاله وجهات النظر حول استراتيجية عمل اللجنتين، والآليات التي ستُتّبع لأداء المهام الموكلة إليهما.