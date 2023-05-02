لجنة 6+6 تتفق على آلية عملها

عقدت اللجنة المُشتركة لإعداد القوانين الانتخابية 6+6 الممثلة لمجلسي النواب والدولة، اجتماعاً اليوم الثلاثاء، بمقر فرع ديوان مجلس النواب في العاصمة طرابلس.

وبحسب ما أفاد المتحدث باسم مجلس النواب عبد الله بليحق، فقد شهد الاجتماع تقارب في وجهات النظر بين أعضاء اللجنة حول القوانين الانتخابية.

كما تم الاتفاق على آلية عمل اللجنة، بالإضافة إلى التواصل مع الجهات والمؤسسات ذات العلاقة بالعملية الانتخابية.

وفي وقت سابق، حث المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي، رئيسي مجلسي النواب عقيلة صالح والدولة خالد المشري على تسريع عمل لجنة 6+6 ونشر برنامج عمل اللجنة المحدد بإطار زمني.

وقال باتيلي إنه في سبيل تنظيم الانتخابات هذا العام، يجب إنجاز القوانين الانتخابية في الوقت المناسب كي تبدأ المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في تنفيذ العملية الانتخابية بحلول شهر يوليو.

وكان باتيلي قد أعلن عن استعداد البعثة لدعم عمل لجنة 6+6، موضحا أنّ الدعم سيكون على صعيد فني ولوجستي وعبر توفير الخبراء وفق ما يراه ضروريا أعضاء لجنة 6+6.