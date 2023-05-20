لجنة 6+6 تجتمع الاثنين القادم في المغرب

قال عضو اللجنة المشتركة لإعداد القوانين الانتخابية 6+6 المكونة من مجلسي النواب والدولة عز الدين قويرب، إن اجتماعات اللجنة ستبدأ يوم الاثنين المقبل في المغرب.

ونفى قويرب في تصريح صحفي، اليوم السبت، الأنباء المتداولة بشأن تصويتهم على النقاط الخلافية، موضحاً بأن المناقشات لازالت مستمرة بشأنها.

وفي وقت سابق أفادت وكالة “نوفا” للأنباء نقلاً عن مصادر ليبية، بأن اللجنة المشتركة لإعداد القوانين الانتخابية 6+6 المكونة من مجلسي النواب والدولة ستعقد اجتماعاً في المغرب.

من جانبه قال رئيس لجنة 6+6 في المجلس الأعلى للدولة عمر أبوليفة، في تصريح صحفي، الأربعاء، إن هناك مشاورات بين اللجنة لنقل جلساتها إلى المغرب بناءً على دعوة السلطات المغربية لاستكمال وضع القوانين الانتخابية في الوقت المحدد.

وعقدت اللجنة المشتركة لإعداد القوانين الانتخابية 6+6 ، اجتماعاً مع الفريق الفني ببعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، الخميس، بمقر فرع ديوان مجلس النواب في العاصمة طرابلس، حيث بحث اللقاء الدعم الفني الذي يمكن أن تُقدمه البعثة الأممية للجنة 6+6 للمساعدة في الإسراع بإنجاز مهامها في إعداد القوانين الانتخابية في أقرب الآجال.

بدوره قال المتحدث باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، إنّ لجنة 6+6 لإعداد القوانين الانتخابية عقدت اجتماعا مع رئيس مفوضية الانتخابات عماد السايح وأخذت ملاحظته الفنية.

وأوضح بليحق في تصريح لـ«عين ليبيا» أنّ ملاحظات مفوضية الانتخابات سيتم أخذها في الاعتبار عند إعداد القوانين الانتخابية للانتخابات البرلمانية والرئاسية

وأضاف بليحق أنّ لجنة 6+6 لإعداد القوانين الانتخابية ستتواصل مع كل الجهات والمؤسسات ذات العلاقة بالعملية الانتخابية، وفقا لتعبيره.

من جانبه، ذكر عضو لجة 6+6 في المجلس الأعلى للدولة فتح الله السريري لـ«عين ليبيا» أنّهم يسعون لتوسيع المشاورات مع جهات غير مفوضية الانتخابات حسبما تقدره الحاجة لإنجاح الانتخابات.