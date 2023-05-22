لجنة 6+6 تجتمع في المغرب لاستكمال المناقشات

تعقد اللجنة المشتركة لإعداد القوانين الانتخابية 6+6 الممثلة من مجلسي النواب والدولة، اجتماعاتها في المغرب، اليوم الاثنين، لاستكمال مشاوراتها ومناقشة النقاط الخلافية حول قانون الانتخابات والتي من أبرزها مسألة الترشح للرئاسة.

وقال عضو اللجنة عن مجلس النواب عزالدين قويرب إنه كان من المقرر أن تعقد اللجنة اجتماعاتها في ليبيا، لكن تقرر نقلها إلى المغرب، بحيث يتم التصويت على المواد القانونية دون أي ضغوط من أطراف محلية، وذلك لضمان التوصل بشكل أسرع لتوافقات حول القوانين الخاصة بانتخابات البرلمان ومجلس الشورى وانتخاب الرئيس.

وأوضح قويرب في تصريحات صحفية، أمس الأحد، أن الاجتماعات السابقة للجنة ناقشت الجوانب الفنية مع مفوضية الانتخابات، والجوانب القانونية مع النائب العام، خاصة من لديهم قضايا من المترشحين.

وأشار عضو اللجنة إلى أن القانون المتعلق بالترشح للرئاسة لم يتم النقاش حوله حتى الآن بشكل رسمي، إذ تبحث اللجنة المواد الخلافية والتصويت عليها خلال الاجتماعات في المغرب.

هذا ومن المرتقب أن تصوت اللجنة خلال اجتماع المغرب على جميع المواد التي لم تصل فيها إلى إجماع أو توافق.