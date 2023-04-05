لجنة 6+6 تعقد أول اجتماع في طرابلس

عُقِد اليوم الأربعاء اجتماع (6+6) بين لجنة إعداد مشروعات قوانين الاستفتاء والانتخابات التابعة للمجلس الأعلى للدولة، واللجنة المناظرة لها التّابعة لمجلس النّواب، في مقر المجلس الأعلى للدولة في طرابلس.

ويأتي هذا الاجتماع تلبية للدّعوة الّتي وجّهتها اللّجنة التّابعة للمجلس الأعلى للدّولة إلى اللّجنة المناظرة لها التّابعة لمجلس النّواب، وهو أوّل اجتماع تحضيريّ بين اللّجنتين، تمهيدًا لوضع القوانين والتّشريعات للانتخابات المزمع قيامها قبل نهاية هذا العام وفقًا للتّعديل الدّستوري الثّالث عشر.

وتم خلال الاجتماع تبادل وجهات النظر حول استراتيجية عمل اللجنتين، والآليات التي ستُتّبع لأداء المهام الموكلة إليهما.

وبحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالمجلس الأعلى للدولة، فقد جرى الاجتماع في أجواءٍ إيجابيّة، تبعث على التفاؤل في إمكانية إنجاز التشريعات المطلوبة في أقصر الآجال، وعقد كل الأعضاء العزم على حلحلة كافة المسائل العالقة وتذليل الصعاب التي كانت عائقا في هذا الشأن، آخذين بعين الاعتبار الاستعانة برأي أهل الخبرة والاختصاص والأحزاب في كثير من المسائل ذات الصلة بهذه التشريعات.

وفي وقت سابق، أكد رئيس مجلس النواب عقيلة صالح على أعضاء اللجنة بضرورة التعجيل بالاجتماع مع اللجنة المُشكلة من مجلس الدولة وسرعة إنجاز قوانين الانتخابات إيماناً بتحقيق إرادة مليونين و800 ألف ناخب في إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وفق قوله.