لجنة 6+6 تُرحب ببيان مجلس الأمن حول ليبيا

رحبت اللجنة المشتركة لإعداد القوانين الانتخابية 6+6 بالبيان الصادر عن مجلس الأمن حول آخر مستجدات الأوضاع في ليبيا.

وفي بيان تحصلت “عين ليبيا” على نسخة منه، رحبت اللجنة بما ورد في هذا البيان وتأكيده على دعم تنفيذ القوانين الانتخابية التي صدرت بشكل قانوني سليم وبتوافق تام بين مجلسي النواب والدولة، وحظيت بقبول ودعم شعبي كبير، بحسب البيان.

وأكدت اللجنة بنصابها القانوني من المجلسين على أهمية استكمال الخطوة المهمة في طريق إجراء الاستحقاق الانتخابي والمتمثلة في تشكيل حكومة جديدة تشرف على الانتخابات ولا تشارك فيها.

وأشار البيان إلى أن اللجنة قد قدمت مع القوانين ملحقا لمقترح خارطة طريق لتنفيذ القوانين الانتخابية تم اعتمادها من المجلسين مع بعض الملاحظات.

وأضافت لجنة 6+6 في بيانها: “ولكن مع الأسف تمت عرقلة تنفيذه، وفي هذا الإطار فإن اللجنة تعلن مجددا استعدادها للاجتماع في أي وقت متى كانت هناك ضرورة وطلب منها ذلك”.