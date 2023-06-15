لجنة 6+6: ملاحظات مفوضية الانتخابات لا تُشكل مانعاً أمام إجراء الاستحقاقات

أعربت اللجنة المشتركة لإعداد القوانين الانتخابية 6+6، عن استغرابها من ملاحظات رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح حول قانوني انتخاب رئيس الدولة وانتخاب مجلس الأمة اللذين جرى التوافق عليهما في اجتماعات اللجنة ببوزنيقة المغربية.

وقالت اللجنة في بيان تحصلت “عين ليبيا” على نسخة منه، إن ملاحظات مفوضية الانتخابات لا تشكل مانعا أمام إجراء انتخابات نزيهة وفق القوانين المتوافق عليها.



كما أكدت اللجنة في ذات الوقت، أهمية دور المفوضية الوطنية العليا للانتخابات والتعاون الإيجابي لإنجاح العملية الانتخابية المرتقبة.

وأكد بيان اللجنة أن رئيس مفوضية الانتخابات كان على تواصل دائم مع لجنة 6+6 وأحالت إليه النسخ قبل الأخيرة بشأن قوانين انتخاب الرئيس ومجلس الأمة.

وأوضحت لجنة 6+6 أن إجراء الانتخابات الرئاسية ومجلسي النواب والشيوخ بالتزامن لم تقره اللجنة بل ورد في التعديل الدستوري الثالث عشر.