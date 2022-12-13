لجهدهم الدبلوماسي المكثف.. واشنطن تشكر كل من ساهم في احتجاز «أبوعجيلة مسعود»

قالت وزارة الخارجية الأمريكية إنّ احتجاز «أبوعجيلة مسعود» جاء بعد جهد دبلوماسي مكثف، معربة عن شكرها لكل من لعب دور في ضمان أن يقدم المتهم إلى العدالة.

وذكرت الخارجية أنّ محاكمة «أبوعجيلة مسعود» هي نتاج سنوات من التعاون بين السلطات الأمريكية والأسكتلندية، إلى جالنب جهود السلطات المحلية على مدى سنوات عديدة، معربة عن امتنانها الخاص لعمل وزارة العدل الأمريكية لملاحقة ومحاكمة المتهم.

وأكدت الخارجية أنّ الولايات المتحدة لن تتوقف أبدًا عن السعي لتحقيق العدالة نيابة عن الشعب الأمريكي وأنّ أهم أولوياتها هي سلامة وأمن مواطنيها في الخارج وملاحقة الذين يسعون لإلحاق الأذى بالمواطنين.