لجوء 10 آلاف «إثيوبي» للسودان

مسؤول مفوضية اللاجئين السودانية، صرح إن بلاده استقبلت أكثر من 10 آلاف لاجئ إثيوبي منذ اندلاع القتال في بلادهم.

وقال السر خالد مسؤول مفوضية اللاجئين بشرق السودان لوكالة “رويترز” إنه “بحلول عصر اليوم بلغ عدد اللاجئين الإثيوبيين الفارين من النزاع الذين تم إحصاؤهم، أكثر من 10 آلاف لاجئ … وصلوا باستخدام السيارات ومركبات مختلفة.

وأضاف: “الوضع الإنساني حرج جدا لأن هذه الأعداد، والتي نتوقع أن تزداد، أكبر من إمكانياتنا، وهناك نقص حاد في الغذاء والمأوى والعلاج، وهم في حاجة عاجلة للمساعدة”.

وذكرت قناة “روسيا اليوم” عن وسائل إعلام حكومية، نقلا عن مصادر في مفوضية اللاجئين، أن السودان يتوقع تدفق أكثر من 200 ألف إثيوبي عبر الحدود على ولاية القضارف شرق البلاد في الأيام المقبلة.

ولقي المئات حتفهم في معارك وغارات جوية في منطقة تيجراي بشمال إثيوبيا على الحدود مع القضارف، بينما يشن رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد هجوما عسكريا على زعماء محليين بالمنطقة يتحدون سلطته.