لحظات حاسمة في الليغا.. ريال مدريد يحقق انتصاراً مثيراً على مايوركا

حقق ريال مدريد فوزه الثالث على التوالي في الدوري الإسباني هذا الموسم بعد أن قلب تأخره بهدف أمام ضيفه ريال مايوركا إلى فوز مثير بنتيجة 2-1 في مباراة شهدت أحداثًا مثيرة وتدخلات تقنية VAR ألغت ثلاثة أهداف للنادي الملكي.

وبدأ ريال مايوركا المباراة بقوة وتمكن من افتتاح التسجيل مبكرًا في الدقيقة 11 عبر فيدات موريكي، الذي استغل ركلة ركنية بطريقة غير متوقعة وسجل الهدف باستخدام ظهره وكتفه، ما منح الضيوف التقدم المبكر.

لكن ريال مدريد لم يستسلم، وتمكن من تعديل النتيجة في الدقيقة 37 بواسطة رأسية من أردا غولر من مسافة قريبة، قبل أن يمنح فينيسيوس جونيور فريقه التقدم بعد دقيقة واحدة بتسديدة قوية في الزاوية البعيدة من المرمى.

على الرغم من الضغط الهجومي الكبير لريال مدريد، شهدت المباراة تدخلات متكررة من حكم الفيديو المساعد (VAR)، الذي ألغى هدفين لمبابي بداعي التسلل، إضافة إلى إلغاء هدف ثانٍ لأردا غولر بسبب لمسة يد في بداية الهجمة.

وفي الشوط الثاني، كاد مايوركا أن يعادل النتيجة لولا تألق المدافع ألفارو كاريراس، الذي أبعد الكرة من على خط المرمى في لحظة حاسمة، محافظًا على تقدم فريقه.

قال المدافع ألفارو كاريراس: “لقد تعهدت منذ اليوم الأول بأن أبذل قصارى جهدي لصالح الفريق. بدأت ليالي الأحلام تتحقق بالنسبة لي، وأنا سعيد للغاية هنا، والأهم هو النقاط الثلاث.”

من جانبه، أعرب مدرب ريال مدريد تشابي ألونسو عن رضاه عن الأداء والنتيجة قبل فترة التوقف الدولي، مضيفًا:

“النتائج مهمة وتعكس المسار الذي نرغب فيه. بعد التوقف سنبدأ بدوري الأبطال، وعلينا تحسين بعض الأمور، لكن هذا طبيعي. أنا سعيد بما نحققه حتى الآن.”