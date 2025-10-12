لحظات رعب في سماء أنغولا.. طائرة منتخب نيجيريا تواجه كارثة!

تعرضت طائرة بعثة منتخب نيجيريا لكرة القدم لحادث مفاجئ أثناء رحلتها الجوية، ما أدى إلى هبوط اضطراري في مطار العاصمة الأنغولية لواندا، بعد تشقق الزجاج الأمامي للطائرة، مما كاد أن يتسبب في كارثة حقيقية.

وقع الحادث بعد حوالي 25 دقيقة من إقلاع الطائرة من جنوب أفريقيا، حيث كانت بعثة المنتخب في طريقها إلى نيجيريا استعدادًا لمباراة حاسمة ضد منتخب بنين، ضمن التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

تمكن الطيار من التعامل بسرعة واحترافية مع الموقف، حيث أعاد الطائرة بسلام إلى مطار لواندا وتم إجلاء جميع أفراد البعثة دون وقوع إصابات.

وكان منتخب نيجيريا قد حقق فوزًا ثمينًا على مضيفه ليسوتو بهدفين مقابل هدف مساء الجمعة في الجولة التاسعة للمجموعة الثالثة بالتصفيات، ويحتل المنتخب حالياً المركز الثالث برصيد 14 نقطة خلف بنين المتصدر برصيد 17 نقطة وجنوب أفريقيا في المركز الثاني برصيد 15 نقطة.

وأعلن الاتحاد النيجيري لكرة القدم عبر بيان رسمي أنه يعمل مع الجهات المعنية لتأمين طائرة بديلة لنقل البعثة من لواندا إلى نيجيريا، لضمان حضور اللاعبين المباراة المصيرية ضد بنين يوم الثلاثاء المقبل.

