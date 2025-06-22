لحظات هستيرية في كأس العالم للأندية… لاعب يرفض الخروج رغم إصابة خطيرة (فيديو)

شهدت مباراة كأس العالم للأندية بين أوكلاند سيتي النيوزيلندي وبنفيكا البرتغالي موقفًا غريبًا ومثيرًا، عندما رفض لاعب وسط أوكلاند الصيني تونغ زو مغادرة الملعب رغم تعرضه لإصابة في الرأس.

وتعرض زو لإصابة مباشرة في الوجه إثر اصطدام بالكرة من عرضية ألفارو كاريراس، ما استدعى تدخل الطاقم الطبي في أواخر الشوط الأول، ورغم الاشتباه في إصابته بارتجاج في المخ، انفعل اللاعب بشدة وصرخ في وجه أحد أفراد الطاقم الطبي، مبدياً رفضه للاستبدال.

وأثار تصرف اللاعب الهستيري استغراب اللاعبين والجماهير، حيث بدأ بالصراخ بطريقة هستيرية وسط دهشة الجميع، مما اضطر الطاقم الفني إلى التبديل وترك فريقه يلعب بعشرة لاعبين أمام بنفيكا، في ظل تعادل سلبي.

عاد زو إلى الملعب قبل نهاية الشوط الأول، لكنه لم يلبث طويلاً حتى تم استبداله في بداية الشوط الثاني بسبب الاشتباه في ارتجاج دماغي، كما شهدت فترة الاستراحة تأجيلًا استثنائيًا لمدة ساعتين نتيجة عاصفة رعدية وأحوال جوية سيئة على ملعب إنتر آند كو في أورلاندو الأميركية.

وانتهى الشوط الأول بتقدم بنفيكا بهدف سجله النجم الأرجنتيني أنخيل دي ماريا من ركلة جزاء، التي احتسبت إثر خطأ داخل منطقة الجزاء في غياب لاعب وسط أوكلاند المصاب، مما أدى إلى تراجع دفاعي واضح للفريق النيوزيلندي.

هذه الحادثة أثارت نقاشًا واسعًا حول خطورة إصابات الرأس في كرة القدم وأهمية اتخاذ التدابير الطبية المناسبة للحفاظ على سلامة اللاعبين.

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