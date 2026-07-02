لحظة إنسانية في مونديال 2026.. وفاة والد مدرب الكونغو الديمقراطية

لم تكن خسارة منتخب الكونغو الديمقراطية أمام إنجلترا هي المشهد الأكثر تأثيرًا في نهاية المباراة، بل ما حدث بعد دقائق من صافرة النهاية داخل قاعة المؤتمرات الصحفية، حيث تحولت الأجواء من الحديث عن كرة القدم إلى لحظة إنسانية مؤلمة.

فخلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب اللقاء، تلقى المدير الفني للمنتخب الكونغولي، سيباستيان ديسابر، خبر وفاة والده، في مشهد صادم أنهى المؤتمر بصورة مفاجئة، بعدما غادر القاعة سريعًا متأثرًا بالنبأ.

وكان ديسابر قد حضر المؤتمر للإجابة عن أسئلة الصحفيين وتحليل أداء منتخبه عقب المباراة، قبل أن يُبلَّغ بالخبر الحزين، ليتوقف الحديث عن الجوانب الفنية، وتخيم أجواء من الصمت والصدمة على الحاضرين، الذين عبروا عن تضامنهم مع المدرب في هذه المحنة.

وجاءت هذه الفاجعة بعد دقائق فقط من نهاية مواجهة صعبة عاشها المنتخب الكونغولي على أرض الملعب، ليجد ديسابر نفسه أمام ألم أكبر بكثير من أي خسارة رياضية، بعدما فقد والده وهو يقود منتخب بلاده في أهم محفل كروي.

وسرعان ما انهالت رسائل التعزية والمواساة من جماهير كرة القدم والإعلاميين واللاعبين، مؤكدين أن هناك لحظات تتوقف فيها المنافسة، وتصبح الإنسانية هي العنوان الأبرز، مهما كانت أهمية البطولة أو نتيجة المباراة.

ويُعرف سيباستيان ديسابر بشخصيته الهادئة والتزامه الكبير مع منتخب الكونغو الديمقراطية، إلا أن هذه اللحظة كانت فوق قدرة أي إنسان على التماسك، لتتحول قاعة المؤتمر الصحفي إلى مشهد إنساني مؤثر سيبقى من أكثر لحظات مونديال 2026 حزنًا.

في النهاية، تبقى كرة القدم مجرد لعبة، أما فقدان الأب فهو وجع لا تعوضه الانتصارات ولا تمحوه السنوات.