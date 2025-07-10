لحظة تاريخية في مسيرة السلام.. «حزب العمال الكردستاني» يبدأ تسليم سلاحه بحضور سياسي كردي بارز

أعلن حزب “الديمقراطية والمساواة للشعوب الكردي” مشاركته في مراسم تسليم “حزب العمال الكردستاني” لسلاحه، داعياً إلى توسيع الساحة السياسية في تركيا لتشمل الأكراد، وذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته المتحدثة باسم الحزب عائشة جول دوغان، أمس الأربعاء في مقر الحزب.

جاء ذلك عقب رسالة مصورة لزعيم “حزب العمال الكردستاني” عبد الله أوجلان، جدد فيها تمسكه بدعوته التي أطلقها في 27 فبراير الماضي، والتي طالب فيها الحزب بتفكيك صفوفه وتسليم سلاحه، مع إعلان بدء تسليم السلاح يوم الجمعة الحادي عشر من يوليو في مدينة السليمانية بالعراق.

ووصفت دوغان هذه اللحظة بالتاريخية، معتبرة أنها ستحدد مستقبل تركيا في القرن الثاني لها، مؤكدة أن القضية ليست مشكلة تركيا فقط، بل هي قضية ديمقراطية ذات أبعاد إقليمية وعالمية.

وأكدت دوغان ضرورة تحمل الجميع المسؤولية والعمل على تحويل هذه الخطوة إلى صفحة سياسية جديدة كاملة، مشددة على أهمية تطبيق الضمانات القانونية وتوسيع الساحة الديمقراطية في تركيا دون حسابات سياسية، لتحقيق حل ديمقراطي لقضية الأكراد.

كما أعلنت مشاركة وفد من الحزب، يضم رؤساء الحزب وبعض نوابه، في مراسم تسليم السلاح.

وكان عبد الله أوجلان قد أعلن في رسالة مصورة من سجنه في جزيرة إمرالي، نهاية الكفاح المسلح لحزبه بشكل طوعي، معرباً عن استمراره في الدفاع عن دعوته لإلقاء السلاح.

وفي السياق ذاته، أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن أمله في استكمال التسوية مع “حزب العمال الكردستاني” في أقرب وقت ممكن.