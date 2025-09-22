لحظة تاريخية في نيويورك.. الجالية السورية ترحّب بالرئيس الشرع بحفاوة استثنائية

في أجواء غلبت عليها مشاعر الحماسة والانتماء، استقبلت الجالية السورية في الولايات المتحدة الأمريكية، بمختلف أطيافها، الرئيس السوري أحمد الشرع ووزير الخارجية أسعد الشيباني، على هامش مشاركتهما في أعمال الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في مدينة نيويورك.

وشهد اللقاء حضورًا واسعًا من أبناء الجالية السورية، الذين استقبلوا الوفد الرسمي بحفاوة بالغة، رافقها تصفيق حار وهتافات تعبيرًا عن الفخر والانتماء.

وردد الحضور عبارات شعبية مأخوذة من التراث السوري، من بينها: “ارفع راسك فوق أنت سوري حر” و”الله يحيي البطن إلي حملك”، في مشهد رمزي يعكس ارتباط الجالية بوطنها الأم وتقديرها للقيادة الحالية.

وتنوع الحضور من مختلف الطوائف والانتماءات، وهو ما ظهر في التسجيلات المصورة التي أظهرت أفرادًا من خلفيات دينية وثقافية متعددة، من بينهم سيدة محجبة ورجل يرتدي “الكيباه” اليهودية، في دلالة على الطيف المجتمعي المتنوع للجالية السورية في المهجر.

كما لقي وزير الخارجية أسعد الشيباني ترحيبًا مماثلًا، حيث وقف الحضور وصفقوا له لدى دخوله القاعة، في تقدير واضح للدور الذي تقوم به الدبلوماسية السورية في المرحلة الحالية.

ويأتي هذا اللقاء بعد أيام من قيام الشيباني برفع العلم السوري فوق مبنى السفارة السورية في واشنطن، في خطوة وُصفت بالتاريخية على صعيد العلاقات السورية–الأمريكية.

ومن المنتظر أن يلقي الرئيس أحمد الشرع خطابًا رسميًا أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، ليكون أول رئيس سوري يتحدث من على منبر الأمم المتحدة منذ عام 1967، وأول رئيس سوري على الإطلاق يشارك في أسبوع الجمعية العامة رفيع المستوى.

