لحظة حزن في ليلة المجد.. وفاة قائد إنتر التاريخي قبل نهائي الأبطال

تلقى نادي إنتر ميلان الإيطالي صدمة قوية قبل ساعات من خوض نهائي دوري أبطال أوروبا أمام باريس سان جيرمان، بوفاة الرئيس التاريخي للنادي، إرنستو بيليغريني، عن عمر ناهز 84 عامًا.

وأعلن النادي نبأ الوفاة في بيان عبر منصة “إكس”، قال فيه: “الرئيس إرنستو بيليغريني رحل عنا. على مدار أحد عشر عامًا، قاد إنتر بالحكمة والشرف والعزيمة، تاركًا بصمة لا تُمحى في تاريخ نادينا”، وأضاف البيان: “نادي إنتر ميلان، وجميع جماهير النيراتزوري، يلتفون حول عائلته في هذا الوقت العصيب”.

ووفقًا لصحيفة لا غازيتا ديلو سبورت، توفي بيليغريني صباح السبت، بينما يستعد إنتر لمواجهة سان جيرمان في نهائي البطولة القارية على ملعب “أليانز أرينا” بمدينة ميونخ. ومن المقرر أن يرتدي لاعبو الفريق شارات سوداء تكريمًا لذكراه.

بدأت مسيرة بيليغريني مع إنتر عام 1984 حين اشترى النادي مقابل نحو 10 مليارات ليرة إيطالية، ليصبح الرئيس السابع عشر في تاريخ “النيراتزوري”، وخلال فترته، حقق الفريق لقب الدوري الإيطالي “السكوديتو”، وكأس السوبر الإيطالي، ولقبين في كأس الاتحاد الأوروبي، كما تعاقد مع نجوم بارزين أبرزهم يورغن كلينسمان ولوثار ماتيوس.

وفي عام 2020، تم إدخال بيليغريني إلى قاعة مشاهير النادي تكريمًا لإرثه الكبير ومساهمته في واحدة من أبرز فترات تألق إنتر ميلان.

✨ الليلة… نهائي الأبطال المنتظر! ✨



🔵 لويس إنريكي يقود باريس سان جيرمان نحو اللقب الأول

⚫ سيموني إنزاجي وإنتر ميلان يدخلان المعركة بشخصية إيطالية لا تعرف الانكسار ونحو اللقب الرابع! 🇮🇹🔥



🏟️ الملعب: أليانز أرينا – ميونخ

🕙 الوقت: 10:00 مساءً

🏆 المناسبة: نهائي دوري أبطال… pic.twitter.com/i5aFvEtwYR — Yallakora (@Yallakoranow) May 31, 2025

Ci ha lasciato il Presidente Ernesto Pellegrini. Per undici anni ha guidato l’Inter con saggezza, onore e determinazione, lasciando una impronta indelebile nella storia del nostro Club.



FC Internazionale Milano e tutto il popolo nerazzurro si stringono attorno ai suoi familiari pic.twitter.com/pXMdNsOZ06 — Inter ⭐⭐ (@Inter) May 31, 2025