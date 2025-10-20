لحظة مثيرة مع ترامب.. هل تعرّض لمحاولة اغتيال؟

شهد مطار بالم بيتش الدولي لحظات مشحونة بالتوتر، الأحد، بعد أن اضطر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للصعود على متن الطائرة الرئاسية AF1 بسرعة غير معتادة، مستخدمًا سلمًا صغيرًا بدل السلم الرئيسي، ضمن إجراءات أمنية مشددة.

وقالت مصادر في البيت الأبيض لقناة “فوكس نيوز” إن هذه الخطوة جاءت بعد اكتشاف جهاز الخدمة السرية يوم الجمعة موقعًا مشبوهًا للقنص بالقرب من المطار، حيث كان يمكن لأي قناص رؤية الطائرة الرئاسية بوضوح عند صعود الرئيس ومغادرته.

وأوضحت المصادر أن الإجراءات الأمنية المشددة شملت منع أي حركة غير مصرح بها في محيط المدرج، وإغلاق مناطق معينة بشكل عاجل لضمان سلامة الرئيس، ورغم طبيعة التهديد الخطيرة، لم يتم القبض على أي شخص حتى الآن، فيما عززت الأجهزة الأمنية وجودها حول الطائرة والرئيس.

وشكلت هذه الواقعة لحظة استثنائية في جدول ترامب، وأظهرت استعداد فريق الأمن للتعامل مع أي تهديد محتمل على الفور، مؤكدين أن سلامة الرئيس كانت على رأس الأولويات.

الفيديو الذي التقط هذه اللحظة انتشر على وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، مبرزًا سرعة تجاوب الرئيس وأجهزة الأمن مع الموقف، ما أضاف عنصر التشويق والإثارة لهذه الواقعة الاستثنائية.