لحلّ لغز الرسوم الجمركية المعقدة.. الشركات تتجه نحو الذكاء الاصطناعي

في ظل الاضطرابات الكبيرة التي تشهدها التجارة العالمية بسبب الرسوم الجمركية المتزايدة التي فرضتها الإدارة الأميركية بقيادة الرئيس دونالد ترامب، تلجأ الشركات بشكل متزايد إلى أدوات الذكاء الاصطناعي لمساعدتها في إدارة هذه التحديات والتكيف مع التغيرات المستمرة.

اعتمدت عدة شركات تكنولوجية على الذكاء الاصطناعي لتصوير وفهم سلاسل الإمداد العالمية، بدءاً من المواد الأولية المستخدمة في التصنيع وحتى مسارات الشحن، بهدف تقييم تأثير الرسوم الجمركية المتبادلة، في هذا الإطار، أعلنت شركة Salesforce عن تطوير وكيل ذكاء اصطناعي خاص بالواردات قادر على معالجة التغييرات الفورية في أكثر من 20,000 فئة منتج ضمن النظام الجمركي الأميركي واتخاذ الإجراءات اللازمة بسرعة.

وقال إريك لوب، نائب الرئيس التنفيذي للشؤون الحكومية في Salesforce، إن “سرعة وتعقيد التغيرات في الرسوم الجمركية تجعل من الصعب على الشركات التعامل معها يدوياً، مما دفع الشركات إلى الاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي”.

وفي خطوة مماثلة، تستخدم شركة Kinaxis، المتخصصة في إدارة سلاسل الإمداد، تقنيات تعلم الآلة لتحليل المنتجات وموادها المكونة، إضافة إلى بيانات اقتصادية وأخبار خارجية، لإجراء محاكاة تساعد الشركات على تعديل مكوناتها وتقليل تأثير الرسوم الجمركية على منتجاتها.

تأتي هذه الجهود في وقت أُجبرت فيه شركات كبرى مثل وولمارت ونايكي على رفع أسعار بعض منتجاتها نتيجة لهذه الرسوم، وسط واردات أميركية تجاوزت 3.3 تريليون دولار في 2024.

وفي منتدى أمبروزيتي بإيطاليا، وصف زاك كاس، الرئيس السابق لاستراتيجية الذكاء الاصطناعي في OpenAI، الإجراءات الجمركية الأميركية بأنها “لحظة تألق للذكاء الاصطناعي”، مشيراً إلى أن الذكاء الاصطناعي يوفر حلاً عملياً وسط تعقيد وإدارة هذه التغيرات بشكل فوري دون الحاجة إلى توظيف أعداد كبيرة من الموظفين.

وأكد ناغيندرا باندارو، الشريك الإداري والرئيس العالمي لخدمات التكنولوجيا في شركة Wipro الهندية، أن العملاء يستخدمون حلول الذكاء الاصطناعي القائمة على الوكلاء لإعادة توجيه استراتيجيات الموردين، وتعديل طرق التجارة، وإدارة المخاطر الجمركية بشكل ديناميكي مع تغيّر السياسات، كما تعتمد الشركة على تقنيات متنوعة مثل النماذج اللغوية الكبيرة، وتعلم الآلة، ورؤية الحاسوب لمراقبة الأصول أثناء عبورها الحدود.

ورغم قوة الذكاء الاصطناعي، أكد باندارو أنه “ليس حلاً سحرياً”، بل أداة تعزز الاستراتيجيات التجارية بتحويل التحديات إلى فرص تنافسية قائمة على البيانات.

وقد صنّف تقرير صادر عن شركة Capgemini أن نحو ثلاثة أرباع قادة الأعمال يضعون الذكاء الاصطناعي التوليدي ضمن أولويات الاستثمار لعام 2025، في ظل تعقيد بيئة الأعمال العالمية.

ومن جهته، قال أجاي أغروال، الشريك في Bain Capital Ventures، إن نجاح حلول الذكاء الاصطناعي يعتمد بشكل كبير على جودة البيانات المتاحة، مشيراً إلى شركات مثل FourKites التي تستخدم الذكاء الاصطناعي لفهم التأثيرات اللوجستية لتغيير الموردين بسبب الرسوم الجمركية، وتعمل مع شركات ضمن قائمة Fortune 500 لتعزيز الرؤية والتحليل الذكي في الشحن البحري والبري.

وأشار أغروال إلى أن تغيير الموردين قد يقلل من الرسوم، لكنه يرفع من أوقات التسليم وتكاليف النقل، مؤكداً أن تقلبات الرسوم الجمركية أثرت بشكل كبير على أسعار السلع وعلى السعة في شبكات الشحن البحري والمحلي.