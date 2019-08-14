لحل أزمة الكهرباء.. «حسني بي» يُطالب بإيقاف تغذية الطاقة الكهربائية عن مصانع الحديد والصُلب

طالب رجل الأعمال الليبي والخبير الاقتصادي حسنى بي، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، بإيقاف تغذية الطاقة الكهربائية عن مصانع الحديد والصلب من أجل حل أزمة الكهرباء.



وقال بي في منشور عبر صفحته الشخصية على فيسبوك مُخاطبًا السراج:

السيد فائز السراج،، مصانع الحديد والأسمنت تغذى بـ1.5 جيجا وات كهرباء،، أوقفوها لحل أزمة الكهرباء،، “الشعب أولى”.

وأضاف:

مع العلم بأن الحديد المستورد أرخص من الحديد الليبي وبالرغم من أن الكهرباء بليبيا شبه مجانية. الحديد والأسمنت 1/3 التكلفة طاقة مدعومة، والحديد أغلى 50% رغم دعم الطاقة والأسمنت أغلى 300% رغم دعم الطاقة.

وأشار رجل الأعمال الليبي إلى الشعب أولى بالكهرباء حتى وإن وُجِدت محطات توليد خاصة يجب تحويل إنتاجها للشبكة العامة وللمواطن أولا فالطاقة مدعومة من مقدرات المواطن وميزانيات المواطن، وفق قوله.

ونوه بأن 55% من الطاقة تُستعمل من قِبل المؤسسات والفنادق والمقاهي والشركات والورش والمصانع والطرقات والمكاتب، والتحصيل أقل من 15% لذلك الطاقة يتم سرقتها، والمواطن يستهلك 45% فقط ويدفع تكلفة ظلامات 100%، على حد تعبيره.