لحل أزمة المهاجرين.. محادثات رفيعة مرتقبة بين حكومة «باشاغا» وبريطانيا

قالت صحيفة إكسبرس البريطانية إنّ محادثات رفيعة المستوى ستجمع الحكومة الليبية برئاسة باشاغا والحكومة البريطانية لإنهاء أزمة المهاجرين غير النظاميين الذين يعبرون القناة الإنجليزية.

وأوضحت الصحيفة أنّ فتح مسار المحادثات الرسمية، وانفراج في العلاقات جاء بعد اتصال بين حكومة باشاغا وإدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، ناقش فيها الحاجة إلى السلام والاستقرار والطريق نحو الانتخابات.

وبحسب صحيفة إكسبريس البريطانية أنّ إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تعتقد أنّ فتحي باشاغا رجل يمكنه ويجب التعامل معه، لصالح الطرفين.