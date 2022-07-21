لحل الأزمة الليبية.. اجتماع دولي مع مصر وتركيا في إسطنبول

كشفت وكالة “نوفا الإيطالية للأنباء” عن انعقاد اجتماع اليوم الخميس في إسطنبول لدول 3+2 التي تضم بريطانيا وأمريكا وفرنسا وإيطاليا وألمانيا إلى جانب مصر وتركيا.

ويعتبر هذا الاجتماع الثالث بعد اجتماعين أحدهما عقد في تونس مطلع يونيو الماضي، والآخر في العاصمة الإيطالية روما نهاية الشهر الماضي.

وذكرت وكالة نوفا، أن محادثات اسطنبول ستتطرق إلى الاتفاق بين الليبيين على مسودة الدستور والانتخابات التي كان ينبغي إجراؤها في 24 ديسمبر 2021.

وبحسب نوفا أنّ إيطاليا حاضرة بتمثل نيكولا أورلاندو المبعوث الخاص لليبيا لوزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي لويجي دي مايو.

وكانت دول 3+2 ومصر وتركيا أكدت في اجتماعها الأخير الذي عقد في تونس الشهر الماضي، على ضرورة التفاوض بين “باشاغا” و”الدبيبة” لتجاوز الأزمة حول السلطة التنفيذية.

المصدر: وكالة نوفا الإيطالية