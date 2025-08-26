لحماية الأمن الغذائي.. الحكومة توقف تصدير الأسماك

أصدر رئيس مجلس الوزراء تعليماته إلى وزير الاقتصاد والتجارة بإلغاء القرار رقم (273) لسنة 2025، بشأن الإذن بتصدير الأسماك ومنح الموافقات الخاصة بذلك، مع إيقاف كافة الاستثناءات والتصاريح الممنوحة لعدد من الشركات.

وجاء هذا القرار استنادًا إلى الجهود التي بذلها وزير الثروة البحرية المكلف، وما تضمنه كتابه رقم (295/26/02) المؤرخ في 12 أغسطس 2025، من تحذير بشأن تداعيات استمرار العمل بقرار التصدير، وانعكاساته السلبية على السوق المحلي.

ويأتي هذا الإجراء في إطار الحفاظ على استقرار أسعار الأسماك وضمان توفرها للمواطنين، بما يحقق المصلحة العامة ويحافظ على الأمن الغذائي في البلاد.