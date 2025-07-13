لحماية التقاليد والخصوصية.. فرق خاصة تضبط هواتف الضيوف في حفلات الزواج!

تشهد الجزائر مؤخرًا انتشارًا واسعًا لفرق متخصصة في منع التصوير داخل الأعراس والمناسبات العائلية، وذلك في خطوة تهدف إلى الحفاظ على الخصوصية، في ظل تزايد تسريب الصور والفيديوهات عبر منصات التواصل الاجتماعي، خصوصًا “تيك توك”، وتحولها إلى محتوى ساخر أو “ترند” دون علم أو موافقة أصحابها.

وباتت هذه الفرق، المكوّنة من شباب وفتيات، تُستدعى خصيصًا خلال حفلات الزفاف لضبط الضيوف ومنعهم من استخدام هواتفهم في التصوير، بعد أن تحوّلت الهواتف الذكية إلى مصدر قلق حقيقي للعائلات، خصوصًا تلك التي تحرص على التقاليد والاحتشام.

من جانبه، أوضح الخبير الاجتماعي عبد الحفيظ صندوقي أن هذه الظاهرة تعكس مدى تشدد المجتمع الجزائري في الحفاظ على العادات والتقاليد، مؤكدًا أن “الكثير من العائلات لا تسمح حتى بتداول صور الحفل داخل العائلة الموسعة، فكيف بنشرها على الإنترنت؟”.

تُعد هذه المبادرة استجابة واضحة لمخاوف العائلات من اختراق خصوصية مناسباتها، لا سيما في مجتمع محافظ يُولي أهمية كبيرة لسمعة العائلة، في ظل غياب قوانين تنظيمية دقيقة تحكم نشر محتوى المناسبات الشخصية.

ومع استمرار الانتشار الواسع لـ”تيك توك” وغيره من المنصات، يبدو أن الطلب على مثل هذه الفرق سيزداد مستقبلاً، خاصة في موسم الأعراس الصيفي، الذي يشهد ذروته خلال شهري يوليو وأغسطس.