لحماية المواطن من الإرهاب.. «باشاغا» يبحث مع قيادات أمنية تطوير التعاون الأمني

بحث رئيس الحكومة الليبية المكلف من مجلس النواب فتحي باشاغا، مع عدد من أعضاء الحكومة والقيادات الأمنية مستجدات الوضع الأمني والعسكري في البلاد.

وتاقش باشاغا خلال اجتماع حضره عبر تقنية الزووم مع عضو اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 خيري التميمي، ونائبي رئيس الوزراء، سالم الزادمة وخالد الأسطى، ووزير الداخلية عصام أبوزريبة، ووزير الدفاع أحميد حومة، كيفية تطوير التعاون بين الحكومة والأجهزة الأمنية.

ويسعى باشاغا من خلال تطوير التعاون بين الحكومة والأجهزة الأمنية إلى حماية المواطن من الإرهاب والهجرة غير الشرعية، والتواجد الأجنبي على الأراضي الليبية، وفوضى السلاح، وغيرها من الظواهر الخطيرة التي تهدد أمن ليبيا ودول الجوار، بحسب المكتب الإعلامي للحكومة.

وأكد باشاغا خلال الاجتماع على ضرورة التنسيق مع الجهات الأمنية المعنية ووضع خطط لضمان تطوير قدرات منتسبيها بصورة دورية، بالإضافة إلى ضرورة توفير الدعم المالي اللازم لشراء المعدات الحديثة.

وأكد المجتمعون مع رئيس الوزراء على ضرورة تعزيز التعاون الأمني مع كل من تونس ومصر وتشاد والنيجر، والسودان ووضع خطط مشتركة لحماية وتأمين الحدود.