لحماية نفسها.. «أوبن أل» ترفع دعوى قضائية ضد ماسك

رفعت شركة “أوبن أل OpenAI” للتكنولوجيا دعوى قضائية ضد الملياردير إيلون ماسك، وذلك في إطار سعيها لحماية نفسها من أي إجراءات قانونية غير عادلة قد يتخذها ضدها في المستقبل.

ونقلت وكالة “رويترز” عن منشور رسمي صادر عن الشركة قوله: “قدمت OpenAI يوم الأربعاء دعوى مضادة ضد إيلون ماسك، تطلب فيها من القاضي الفيدرالي منعه من اتخاذ أي إجراءات غير قانونية أو غير عادلة إضافية بحق الشركة، وذلك في إطار النزاع القانوني حول هيكليتها المستقبلية”.

ووفقا لما أوردته وكالة “أسوشيتد برس”، “يأتي ذلك بعدما رفضت محكمة فيدرالية أمريكية في مارس الماضي دعوى كان ماسك، قد رفعها للاعتراض على تحول “OpenAI” من منظمة غير ربحية إلى شركة تجارية”.

وفي سياق متصل، كشفت صحيفة “وول ستريت جورنال” سابقا “أن اتحادا من المستثمرين بقيادة ماسك، قد قدّم عرضا لشراء المنظمة غير الربحية المسيطرة على “OpenAI” بمبلغ خيالي وصل إلى 97.4 مليار دولار”.

وتعد “OpenAI” الشركة المطورة لروبوت الدردشة الشهير “ChatGPT”، الذي حقق انتشارا واسعا بعد إطلاقه في نوفمبر 2022، حيث اجتذب مليون مستخدم في أقل من أسبوع، كما أن إيلون ماسك كان أحد المؤسسين الأوائل لـ “OpenAI” عام 2015، قبل أن يعلن انفصاله عن الشركة في مرحلة لاحقة”.