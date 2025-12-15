لحوم «الخيول والحمير» تصل إلى الأسواق التركية.. السلطات تتحرك!

تمكنت السلطات التركية من اكتشاف مسلخ غير مرخّص في حي اتاشهير بمدينة إسطنبول، كان يستخدم لذبح الخيول والحمير وبيع لحومها في السوق بشكل غير قانوني، ما أثار غضب المجتمع المحلي والناشطين في مجال حقوق الحيوان.

وباشرت فرق الرقابة التابعة لبلدية اتاشهير مداهمة الموقع، حيث ضبطت أدوات الذبح المستخدمة، وتم توقيف شخصين على ذمة التحقيق في القضية، فيما تشير المعطيات الأولية إلى أن لحوم الحيوانات المذبوحة كانت تُروج وتباع في الأسواق بسعر 250 ليرة تركية للكيلوغرام الواحد.

وتشير التحقيقات الأولية إلى أن المسلخ كان يعمل منذ فترة طويلة خارج إطار القانون، وسط شكوك بأن النشاط لم يكن فرديًا بل جزءًا من شبكة منظمة، ما يجعل القضية أكثر خطورة.

وفي هذا السياق، أكدت المحامية بورجو اونر، التي حضرت إلى موقع الحادث، أن ما جرى لا يمكن اعتباره صدفة، مشيرة إلى أن أحد الأشخاص الذين يعملون مع المشتبه بهم صرح علنًا بأنهم يذبحون الخيول ويبيعون لحومها، وأكدت أنها تقدمت بشكوى رسمية وتتابع القضية حتى نهايتها، مطالبة بمحاكمة المسؤولين وإنزال أشد العقوبات بحقهم.

من جهته، وصف الناشط في مجال حقوق الحيوان ابراهيم كايا الكشف عن المسلخ بأنه نتيجة انتشار مقاطع مصورة التُقطت قبل عشرة أيام، معتبراً أن غياب الرقابة الفعالة والالتزام الأخلاقي سمح بوقوع مثل هذه الانتهاكات، وانتقد وزارة الزراعة والغابات لعدم اتخاذ إجراءات حازمة رغم زيارة الموقع في اليوم السابق، حيث اكتفى المسؤولون بتنظيم محضر وغادروا دون اتخاذ أي إجراء فعلي.