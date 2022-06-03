لدعمهم المثلية.. الكويت تستدعي القائم بأعمال السفارة الأمريكية

استدعت وزارة الخارجية الكويتية القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة بالإنابة للاحتجاج على نشر السفارة في حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي مواد “تدعم المثلية” الجنسية، حسبما أفادت الوزارة الجمعة.

ووضعت السفارة الأميركية في الكويت على حسابيها على منصتي إنستغرام وتويتر صورة لعلم قوس قزح، وذلك بمناسبة بداية شهر يونيو المخصص للاحتفال بمجتمع الميم.

وأضافت جملة قالها الرئيس الأميركي جو بايدن «يستحق كلّ الناس الاحترام والكرامة والقدرة على العيش دون خوف، بغض النظر عمن هم أو من يحبون».

ولجأ كثيرون إلى وسائل التواصل الاجتماعي للتعبير عن استيائهم من المنشورات التي ظهرت أيضا في حسابات السفارة في السعودية والبحرين والإمارات المتحدة، معتبرين أنها تتعارض مع المعتقدات الإسلامية في البلاد.

والجمعة، أعلنت وزارة الخارجية الكويتية أنها استدعت القائم بالأعمال بالإنابة جيم هوليستايدر، موضحة أنّها الاستدعاء جاء على خلفية نشر السفارة في حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي إشارات وتغريدات تدعم المثلية.

وبحسب بيان الخارجية، فقد سلمت السلطات الكويتية المسؤول الأمريكي مذكرة تؤكد رفض دولة الكويت لما تم نشره، وتشدد على ضرورة احترام السفارة للقوانين والنظم السارية في دولة الكويت، والالتزام بعدم نشر مثل تلك التغريدات، التزاما بما نصت عليه اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961.

وعلى غرار معظم الدول الإسلامية، فإن المثلية الجنسية في الكويت مجرمة. مع ذلك، ألغت المحكمة الدستورية في الكويت في فبراير الماضي قانونا يجرم التشبه بالجنس الآخر، في خطوة قالت منظمة العفو الدولية إنها مهمة لحقوق المتحولين جنسيا في المنطقة.

والقوانين الكويتية تحتوي على أحكام وفصول جزرية ضد المثلية، حيث يحتوي قانون العقوبات على بعض الأحكام العامة ضد الفجور والفسق التي يمكن استخدامها لمعاقبة مجتمع الميم.

وتعاقب المادة 193 من قانون العقوبات الفجور «التي تفسرها المحاكم على أنها تعني المثلية الجنسية بين الرجال» بالسجن لمدة تصل إلى ست سنوات، فيما تحظر المادة 198 الفجور العام.