لدعم استقرار الطاقة.. الجزائر ترسل شحنة غاز ضخمة إلى تونس

في خطوة تعكس التعاون بين الدول العربية في مجال الطاقة، كشفت منصة “الطاقة”، عن “قيام الجزائر، بإرسال شحنة غاز (نفط مسال) إلى تونس، لتلبية الطلب المحلي المتزايد لدى الدولة الجارة”.

وأكد التقرير أن “الشحنة، التي تزن 5200 طن، وصلت 18 يناير2025، إلى ميناء بنزرت، ما يعزز الجهود المشتركة لدعم استقرار سوق الطاقة في تونس، خلال فصل الشتاء البارد”.

ووفقًا للمنصة، “فإن هذه المبادرة تأتي لتلبية احتياجات المواطنين التونسيين من موارد حيوية في توقيت دقيق يتّسم بارتفاع الطلب، إذ يعكس دخول شحنة غاز نفط مسال جديدة إلى البلاد، استمرار الدعم الجزائري وتأكيدًا للعلاقات الوثيقة بين البلدين”.

وذكر التقرير أن “تونس، التي تواجه تحديات طاقية متزايدة، تعتمد على الشحنات الخارجية لتأمين استقرارها في قطاع الطاقة، ولا سيما مع انخفاض درجات الحرارة وارتفاع استهلاك الغاز المنزلي”.

وقال مدير مركز شركة “عجيل غاز” في بنزرت، صالح البرقاوي، “إنه تم تخصيص نحو 2600 طن من الحمولة لتعبئة قوارير الغاز المنزلي وتوزيعها على المناطق الشمالية، ما سيسهم في تعديل السوق المحلية وتخفيف الأعباء على المواطنين”.

يذكر أن “هذه الخطوة تمثّل امتدادًا لسلسلة من المبادرات الجزائرية لدعم تونس، كان آخرها شحنة غاز نفط مسال مشابهة، نهاية ديسمبر الماضي”.