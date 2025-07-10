لدعم التعليم والبنية التحتية.. مؤسسة النفط تطلق مشاريع تنموية حيوية في «جالو»

أعلنت إدارة التنمية المستدامة بالمؤسسة الوطنية للنفط، اليوم الخميس، عن إطلاق ثلاثة مشاريع تنموية استراتيجية في منطقة جالو، في إطار جهودها المستمرة لتعزيز البنية التحتية وتحسين الخدمات في المناطق الحيوية المرتبطة بالقطاع النفطي.

وتشمل المشاريع الجديدة إنشاء مدرج دراسي متكامل لصالح كلية هندسة النفط بجالو، إلى جانب تزويد الكلية بمعدات معملية حديثة تهدف إلى تطوير البيئة التعليمية ورفع كفاءة العملية الأكاديمية.

وفي الجانب الخدمي، بدأت المؤسسة عمليات حفر عدد من آبار المياه لتدعيم الإمدادات المائية في المنطقة، من بينها بئر مخصص لمستشفى جالو المركزي، وآخر يلبي الاحتياجات المجتمعية للسكان المحليين.

وأكدت المؤسسة أن هذه المشاريع تأتي ضمن رؤية أوسع لتعزيز التنمية المستدامة في مناطق عملياتها، مشيرة إلى أنها تستعد قريبًا للإعلان عن وضع حجر الأساس لحزمة جديدة من المشاريع التنموية في مناطق جالو، وأوجلة، واجخرة، ومرادة، بما يسهم في تحسين جودة الحياة وتعزيز الاستقرار الخدمي والاجتماعي في هذه المناطق.

وتُعد جالو من المناطق ذات الأهمية الاستراتيجية نظراً لقربها من عدد من الحقول النفطية الرئيسية، ما يجعل تنميتها جزءاً من خطة المؤسسة لدعم المجتمعات المحلية في مناطق الإنتاج.