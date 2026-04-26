لدعم التمكين الاقتصادي.. افتتاح معرض «الأسر المنتجة» في مصراتة

افتتح وكيل عام وزارة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية علي الناضوري، معرض الأسر المنتجة في بلدية مصراتة، بمشاركة عدد من بلديات المنطقة الوسطى، وذلك تنفيذاً لتعليمات وزيرة الشؤون الاجتماعية وفاء أبوبكر الكيلاني، ضمن توجهات حكومة الوحدة الوطنية لدعم برامج التمكين الاقتصادي.

ويُعدّ المعرض أول فعالية من نوعها على مستوى المنطقة الوسطى، في إطار خطة حكومية تستهدف توسيع قاعدة مشاركة الأسر المنتجة في النشاط الاقتصادي، وخلق مصادر دخل مستدامة تعزز الاستقرار المعيشي.

ويرتكز هذا التوجه على دعم المشاريع الصغرى من خلال برامج التدريب والتأهيل، وتقديم التسهيلات اللازمة لتطوير الإنتاج، إلى جانب فتح قنوات تسويقية تضمن استمرارية هذه المشاريع وتعزيز حضورها في السوق المحلي.

ويهدف المعرض إلى تمكين الأسر من عرض منتجاتها المتنوعة، وفتح آفاق تسويقية جديدة أمامها، بما يسهم في تحسين مستوى المعيشة، ودعم الاستقرار الاقتصادي، إلى جانب تعزيز مشاركة الشباب والمرأة في سوق العمل عبر الحرف والصناعات اليدوية.

وشهد حفل الافتتاح حضور عميد بلدية مصراتة، وأعضاء المجلس البلدي، ووكيل عام البلدية، إلى جانب عدد من المهتمين، حيث أكد الحضور أهمية هذه المبادرات في دعم الإنتاج الوطني وتنشيط الاقتصاد المحلي.

ومن المقرر أن تستمر فعاليات المعرض لمدة أربعة أيام، تتخللها أنشطة متنوعة تسلط الضوء على مهارات وإبداعات الأسر المشاركة، بما يعزز استدامة مشاريعها ويدعم فرص تطويرها.