لدعم الشباب.. تعاون مشترك بين المركز العربي الأوروبي وجامعة الرفاق

عُقِد اجتماع عبر تطبيق “زووم” برئاسة الأمين العام المفوض للمركز العربي الأوروبي لحقوق الإنسان والقانون الدولي أ.د.رمضان بن زير، ورئس مجلس الإدارة بجامعة الرفاق الدكتورة مهيبة فرنكة، وبمشاركة المستشار في البرلمان الأوروبي د. باسم حتاحت، وممثل المركز في ليبيا سلمى المنفي، ومدير التدريب بجامعة الرفاق د. فوزي المصباح.

وتمحور الاجتماع حول تعزيز التعاون المشترك بين المركز والجامعة في مجال التدريب باحتضان الجامعة لنشاطات وفعاليات المركز في العاصمة طرابلس.

كما تم التطرق إلى العمل على تطوير قدرات الطلبة بجامعة الرفاق من خلال الاستعانة بخبرات دولية من قِبل المركز والاتحاد الأوروبي، حيث تم تكليف الدكتور حتاحت بإعداد تصور حول كيفية التعاون بين جامعة الرفاق ودول الاتحاد الأوروبي على أن يتم مناقشته في الاجتماع القادم.