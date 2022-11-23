لدعم الشباب.. تعاون مشترك بين المركز العربي الأوروبي وجامعة الرفاق

التقى الأمين العام المفوض للمركز العربي الأوروبي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الدكتور رمضان بن زير، مع رئيس مجلس إدارة جامعة الرفاق الدكتورة مهيبة فرنكا، بمقر الجامعة في العاصمة طرابلس.

ويأتي اللقاء في إطار التعاون الدولي الليبي لتنمية مهارات الشباب ودعم النشاطات الثقافية.

وحضر اللقاء سلمى المنفي ممثل المركز العربي الأوروبي في ليبيا، ومدير مركز الرفاق لتنمية وتأهيل الكوادر البشرية فوزي مصباح، ورئيس قسم خدمات الدعم التعليمية أكرم عبد الله، ووكيل الشؤون التعليمية والبحث العلمي بالجامعة علي قشوط.

وتم خلال اللقاء بحث سُبل التعاون في مجال التدريب بين جامعة الرفاق والمركز العربي الأروبي بمشاركة خبرات من الاتحاد الأوروبي ومدربين ذو كفاءة عالية.

وتم التأكيد خلال اللقاء على أن دعم الشباب مسؤولية تجاه كل من يستطيع تقديم يد العون لهم.

من جانبه أكد د. بن زير أن المركز العربي الأوروبي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الذي يتخذ من أوسلو في النرويج مقرا له سيكون داعم أساسي لعدة نشاطات وفعاليات من شأنها أن تُساهم في جمع الليبين ولم شملهم لتجاوز هذه المرحلة.

وفي نهاية اللقاء، قام الأمين العام المفوض للمركز العربي الأوروبي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الدكتور رمضان بن زير بجولة في أقسام الجامعة، وأشاد بالجهود المبذولة من قِبل مسؤولي الجامعة من أجل أن تكون في صفاف الجامعات المرموقة.