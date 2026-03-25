لدعم الصادرات الوطنية.. ليبيا والصين تتفقان على «تصفير» الرسوم الجمركية

عقد وزير الاقتصاد والتجارة المكلف بحكومة لبوحدة الوطنية، سهيل أبوشيحة، اجتماعاً رفيع المستوى في بكين مع نائب رئيس المجلس الصيني لتعزيز التجارة الدولية، ليو جياننان، بحضور وفدي البلدين، ضمن اجتماعات اللجنة العليا للإشراف على التعاون الليبي الصيني، برئاسة المستشار عبدالمجيد مليقطة.

وأكد الاجتماع على تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين وفتح آفاق جديدة للتعاون التجاري والمالي، حيث تم الاتفاق على مبادرة تصفير الرسوم الجمركية على الصادرات الليبية اعتباراً من مايو 2026، بهدف تعزيز تنافسية المنتجات الوطنية في السوق الصيني وتوسيع نطاق الوصول للأسواق العالمية.

كما ناقش الجانبان سبل تعزيز التعاون المصرفي والمالي وتسهيل التحويلات المالية بين ليبيا والصين، بما يسهم في تحسين كفاءة العمليات التجارية ودعم الاستثمارات المشتركة.

وفي إطار دعم جهود التنمية وإعادة الإعمار في ليبيا، شدد المسؤولان على تشجيع الشركات الصينية على المشاركة في معرض طرابلس الدولي المقرر في مايو القادم والمساهمة في مشاريع البنية التحتية، بما يعكس اهتمام بكين بتعزيز الشراكات الاقتصادية والاستثمارية في البلاد.

وأكد وزير الاقتصاد والتجارة المكلف، سهيل أبوشيحة، خلال الاجتماع، أن هذه الخطوات تمثل مرحلة جديدة من التعاون الاستراتيجي بين ليبيا والصين، وتعد محفزاً لدخول مزيد من الاستثمارات، وفتح آفاق للمنتجات الليبية في الأسواق العالمية.

من جهته، أشار نائب رئيس المجلس الصيني لتعزيز التجارة الدولية، ليو جياننان، إلى أن المبادرة تأتي ضمن استراتيجية الصين لدعم التعاون التجاري والاقتصادي مع الدول العربية، وتعكس التزام بكين بمواصلة الشراكة الاقتصادية طويلة الأمد مع ليبيا.