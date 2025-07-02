لدعم الصناعة المحلية.. البرازيل ترفع ضريبة استيراد السيارات الكهربائية

رفعت الحكومة البرازيلية رسوم استيراد السيارات الكهربائية والهجينة مجددًا، ضمن خطة لدعم المصنعين المحليين وجعل السيارات المنتجة محليًا أكثر تنافسية في السوق. وحددت الرسوم الجديدة بين 25% و30%، وفق ما نقلته وسائل إعلام برازيلية.

وأكدت بوابة G1 الإخبارية، أن هذه الزيادة تأتي ضمن خطة معتمدة مسبقًا لإعادة فرض الرسوم تدريجيًا على استيراد السيارات الكهربائية والهجينة القابلة للشحن، بحيث ترتفع الضريبة على كافة أنواع السيارات الكهربائية إلى 35% بحلول يوليو 2026.

وأفادت الجمعية البرازيلية لمستوردي ومصنعي السيارات أن أكثر من 186 ألف سيارة تم استيرادها إلى البلاد منذ بداية 2025، نصفها تقريبًا يعمل بمحركات هجينة أو كهربائية.

وسط هذه الإجراءات، افتتحت شركتا صناعة السيارات الصينيتان BYD وGWM مصانع تجميع في ولايتي باهيا وساو باولو، لتعزيز الإنتاج المحلي وتلبية الطلب المتزايد على السيارات الكهربائية والهجينة في البرازيل.