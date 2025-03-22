لدعم «العملة الوطنية».. المركزي التركي يضخ السورق بـ«26 مليار دولار»

بهدف دعم سعر صرف الليرة التركية، “تدخّل البنك المركزي التركي في السوق بمبلغ 26 مليار دولار خلال ثلاثة أيام، في الفترة من الأربعاء إلى الجمعة”.

وبحسب قناة Habertürk التلفزيونية، قال البنك المركزي التركي إنه “سيبدأ ببيع العملات الصعبة لدعم سعر صرف الليرة”.

وجاء ذلك بعد تدهور سعر صرف العملة الوطنية، على أثر اعتقال رئيس بلدية المدينة المعارض أكرم إمام أوغلو، في قضية تتعلق بمنظمة متورطة في الفساد والرشوة والكسب غير المشروع ومساعدة الأنشطة الإرهابية”.

وكان “قفز سعر صرف الدولار مقابل الليرة التركية بأكثر من 10%، ليتجاوز 41 ليرة للمرة الأولى”.

وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء، “أن البنوك التركية باعت نحو 8 مليارات دولار قبل ظهر الأربعاء لدعم العملة الوطنية”.

وأضافت القناة: “اختتم الدولار أسبوعا حافلا بالأحداث وارتفع بنسبة 3.2% مقابل الليرة التركية، وكبحت الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي التركي هذا النمو بعض الشيء. في اليوم الأول من النمو القوي لسعر الصرف، نفذ البنك المركزي التركي تدخلات في السوق بلغت قيمتها نحو 12 مليار دولار”.

ووفق الحسابات، “تم منع ارتفاع السعر بفضل بيع 14 مليار دولار يومي الخميس والجمعة، وبذلك وصل إجمالي حجم المبيعات خلال ثلاثة أيام إلى 26 مليار دولار”.