«الخطوط الجوية القطرية» تعود إلى ليبيا.. وزارة الاقتصاد تمنحها الإذن

منحت وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية الإذن للخطوط الجوية القطرية بفتح فرعٍ لها في ليبيا، في خطوة تمهد لاستكمال الإجراءات التشغيلية اللازمة لعودة الناقلة القطرية إلى السوق الليبي واستئناف رحلاتها خلال الفترة المقبلة.

وقالت وزارة الاقتصاد والتجارة إن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود الحكومة لتطوير بيئة الأعمال وتسهيل دخول الشركات العالمية إلى السوق الليبي، بما يدعم حركة النقل الجوي ويعزز ارتباط ليبيا بشبكة الطيران الدولية.

وأوضحت الوزارة أن السماح بفتح فرع للخطوط الجوية القطرية يأتي في إطار مساعيها لتحسين مناخ الاستثمار، وتطوير الإجراءات التنظيمية، وتعزيز ثقة الشركات الدولية بالسوق الليبي.

وأضافت أن عودة الناقلات الجوية العالمية إلى ليبيا تمثل مؤشراً على تنامي الاهتمام بالفرص الاستثمارية والاقتصادية المتاحة، كما تسهم في توسيع خيارات النقل والخدمات اللوجستية أمام القطاعين العام والخاص.

وأكدت وزارة الاقتصاد والتجارة استمرار العمل على تطوير بيئة الأعمال وتهيئة الظروف المناسبة أمام الشركات الدولية، بما ينسجم مع توجهات الاقتصاد الليبي نحو تعزيز الشراكات الاقتصادية والانفتاح على الأسواق الإقليمية والدولية.

وتأتي هذه الخطوة ضمن توجهات حكومة الوحدة الوطنية لدعم قطاع النقل الجوي، وتحسين الخدمات المرتبطة به، وتعزيز دور ليبيا كمحور يربط بين الأسواق الإقليمية والدولية.