لدعم خطة نزع السلاح.. ترامب يطالب إسرائيل بتقليص العمليات العسكرية في لبنان

أفاد موقع “أكسيوس” بأن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طلبت من إسرائيل تقليص العمليات العسكرية “غير العاجلة” في لبنان كخطوة لدعم قرار الحكومة اللبنانية ببدء عملية نزع سلاح حزب الله.

وذكر المصدران المطلعان أن الخطة تشمل وقفًا مؤقتًا للضربات غير العاجلة، مع إمكانية تمديده إذا اتخذ الجيش اللبناني خطوات إضافية لمنع حزب الله من إعادة تأسيس وجوده في جنوب لبنان.

كما اقترح المبعوث الأمريكي توم باراك انسحابًا تدريجيًا لإسرائيل من النقاط الخمس العسكرية الحالية استجابة لجهود الحكومة اللبنانية.

وتتضمن الخطة أيضًا إنشاء “منطقة ترامب الاقتصادية” في أجزاء من جنوب لبنان المتاخمة للحدود مع إسرائيل، حيث وافقت السعودية وقطر على الاستثمار لإعادة إعمار هذه المناطق بعد اكتمال انسحاب القوات الإسرائيلية، بهدف منع حزب الله من إعادة بناء قدراته العسكرية قرب الحدود الإسرائيلية.

وجاءت مناقشة هذه المقترحات مؤخرًا خلال اجتماع في باريس بين وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون درمر والمبعوث الأمريكي باراك والدبلوماسية مورغان أورتاغوس، حيث تم التأكيد على التقدم في المحادثات، من دون اتخاذ قرارات نهائية بعد.

لبنان يبدأ المرحلة الأولى من تسليم سلاح المخيمات الفلسطينية

أعلن الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، عن بدء تسليم السلاح الموجود في المخيمات الفلسطينية للجيش اللبناني كوديعة، ضمن اتفاق بين الجانبين.

وتم يوم الخميس تسليم الدفعة الأولى من السلاح الموجود في مخيمي “برج البراجنة” و”البص”، على أن تستكمل العمليات لباقي المخيمات تدريجيًا.

وأوضح أبو ردينة أن هذه الخطوة جاءت بناءً على البيان الرئاسي المشترك الصادر عن الرئيسين الفلسطيني محمود عباس واللبناني جوزيف عون في 21 مايو الماضي.

وأكد البيان التزام الجانبين بحق عودة اللاجئين الفلسطينيين وفق القرار الدولي 194، ورفض أي مشاريع توطين أو تهجير، مع تشكيل لجنة مشتركة لمتابعة أوضاع المخيمات وتحسين الظروف المعيشية والإنسانية، مع احترام السيادة اللبنانية والقوانين المحلية.

وشدد عباس وعون على مبدأ حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية، وإنهاء أي مظاهر مخالفة لذلك، وضمان الأمن والأمان للاجئين الفلسطينيين، وصولاً إلى حالة أمنية مستقرة بالتنسيق بين الأجهزة اللبنانية والفلسطينية.

وأشاد مبعوث ترامب توم باراك بالاتفاق، واصفًا التخلي الطوعي عن السلاح بـ “الخطوة التاريخية نحو الوحدة والاستقرار”، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تعكس التزامًا حقيقيًا بالسلام والتعاون.