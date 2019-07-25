لدعم شبكة الكهرباء.. الرئاسي يبحث سُبل الاستفادة من الشركات التركية المتخصصة في توليد الطاقة

استقبل عضو المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني محمد عماري زايد، الخميس، سفير الجمهورية التركية لدى ليبيا سرحات اكسن، لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين.

واستهل عماري اللقاء، الذي عُقِد بديوان رئاسة الوزراء، بكلمة رحب فيها بالسفير التركي، وشكر من خلاله الحكومة والشعب التركي، للدور الكبير الداعم لحكومة الوفاق الوطني في صدها للعدوان على العاصمة، وفق قوله.

بدوره، بادل سرحات، عماري، ترحيبه، مُعربًا عن سعادته بوجوده للعمل في ليبيا، مؤكدًا موقف بلاده الدائم لدعم حكومة الوفاق، والشعب الليبي، بحسب ما نقلت إدارة التواصل والإعلام برئاسة الوزراء.

وتناول اللقاء، استمرار العمل المشترك بين البلدين، بالإضافة إلى وضع المشاريع القائمة على تنفيذها الشركات التركية، وكيفية الاستفادة من الشركات التركية المتخصصة في توليد الطاقة لدعم شبكة الكهرباء في ليبيا.