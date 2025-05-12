لدعم فلسطين.. مجلس النواب يشارك باجتماع لجنة القدس في جاكرتا

شارك عضوا مجلس النواب، إبراهيم الهادي وعائشة شلابي، في الاجتماع الثالث عشر للجنة فلسطين، والذي انعقد اليوم الاثنين في العاصمة الإندونيسية جاكرتا، وذلك في إطار التحضيرات الجارية لأعمال الدورة التاسعة عشر لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلام

وناقش الاجتماع دور البرلمانات الإسلامية في مواجهة مخططات الكيان الصهيوني لتهويد القدس الشريف، إلى جانب دراسة القرارات المتعلقة بالقضية الفلسطينية، ومتابعة تنفيذها، كما تضمن الاجتماع مناقشة تقرير اللجنة واعتماده، بالإضافة إلى تحديد مكان عقد الاجتماع المقبل للجنة فلسطين.

ويُعقد هذا الاجتماع ضمن فعاليات الدورة التاسعة عشر لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي والاجتماعات ذات الصلة، والتي تستمر حتى الخامس عشر من الشهر الجاري.

الجدير بالذكر أن الدورة التاسعة عشر لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي تعد حدثًا هامًا في إطار تعزيز التعاون البرلماني بين الدول الأعضاء في المنظمة، ويهدف المؤتمر إلى بحث القضايا المشتركة التي تهم الدول الأعضاء، مع التركيز على القضايا السياسية والاقتصادية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، التي تظل على رأس أولويات المنظمة.

ويعد اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، الذي تأسس في 1999، منصة حيوية للتنسيق والتعاون بين البرلمانات الإسلامية، حيث يتيح المجال لتبادل الآراء حول مختلف القضايا الهامة، ويعزز العمل المشترك لمصلحة شعوب هذه الدول، وتستضيف هذه الدورات الدول الأعضاء بشكل دوري لمناقشة سبل تعزيز العمل المشترك، وتفعيل الدور البرلماني في قضايا التنمية، الأمن، والاستقرار في المنطقة والعالم.