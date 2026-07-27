مجلس النواب يناقش «دور المصارف» في دعم مشاريع الإسكان

بحث رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار بمجلس النواب بدر النحيب مع رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام للجمعيات التعاونية الإسكانية المهندس سالم أبو القاسم عمار والوفد المرافق له، سبل دعم وتطوير قطاع الإسكان التعاوني في ليبيا، خلال اجتماع عُقد بمقر اللجنة في ديوان مجلس النواب بمدينة بنغازي.

وتناول الاجتماع الدور الذي تضطلع به الجمعيات التعاونية الإسكانية في دعم جهود الدولة لتنفيذ المشاريع السكنية، وتوفير الوحدات السكنية للمواطنين من أعضاء ومنتسبي الجمعيات، بما يسهم في تلبية الاحتياجات السكنية وتعزيز التنمية العمرانية في مختلف المناطق.

وناقش الجانبان آليات توفير مصادر التمويل والاستثمار لقطاعي الإسكان العام والتعاوني، مؤكدين أهمية تعزيز دور مصرف ليبيا المركزي والمصارف التجارية في دعم وتمويل المشاريع الإسكانية، بما يساهم في تسريع تنفيذ البرامج السكنية وتحقيق أهداف القطاع.

وأكد المجتمعون أهمية تعزيز التعاون والتنسيق بين مجلس النواب والاتحاد العام للجمعيات التعاونية الإسكانية، والعمل على وضع حلول عملية تسهم في تطوير قطاع الإسكان وتوفير السكن الملائم للمواطنين في مختلف أنحاء البلاد.

وتؤدي الجمعيات التعاونية الإسكانية دورًا في تنفيذ مشاريع السكن من خلال توفير وحدات سكنية لأعضائها، فيما يمثل توفير التمويل أحد أبرز التحديات التي تواجه القطاع، ما يجعل تعزيز التعاون بين الجهات التشريعية والقطاع المصرفي والجهات المعنية بالإسكان عنصرًا أساسيًا لدعم تنفيذ المشاريع السكنية في ليبيا.