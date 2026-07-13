لدعم مواجهة المخاطر المناخية.. ليبيا تطلق منظومة «مزن» للإنذار المبكر

شارك مركز الاتصال الحكومي، في فعاليات إطلاق منظومة «مزن» للإنذار المبكر، التي احتضنتها مكتبة المستقبل بمدينة طرابلس، بحضور عدد من المسؤولين والخبراء والمهتمين بمجالات التقنية والمناخ والابتكار.

وشهدت الفعالية تقديم عرض تعريفي حول منظومة «مزن» ورؤيتها القائمة على توظيف التقنيات الحديثة لتعزيز قدرات الإنذار المبكر، ودعم حلول الاستجابة الذكية للتعامل مع التحديات المناخية.

واستعرض المشاركون أهمية تطوير المنظومات التقنية المستقبلية، إلى جانب مناقشة دور الشباب والذكاء الاصطناعي في بناء حلول مبتكرة تساعد على تحسين القدرة على التنبؤ بالمخاطر والاستجابة لها.

وتضمن برنامج الفعالية كلمات افتتاحية، من بينها كلمة لمركز الاتصال الحكومي، إضافة إلى مراسم توقيع عدد من الشراكات ومذكرات التفاهم بين الجهات المشاركة.

كما شهد الحدث حوارًا مفتوحًا تناول دور الشباب في التكيف المناخي، وأهمية منظومات الإنذار المبكر في ليبيا، باعتبارها أدوات أساسية لدعم التخطيط وتقليل آثار المخاطر المحتملة.

وأكد مركز الاتصال الحكومي أن مشاركته تأتي ضمن جهوده لدعم المبادرات الوطنية وتعزيز التواصل حول المشاريع النوعية المرتبطة بالتحول الرقمي والابتكار.

وأوضح المركز أن دعم هذه المشاريع يهدف إلى المساهمة في بناء منظومات معرفية وتقنية تخدم المجتمع، وتعزز مسارات التنمية المستدامة في ليبيا.

هذا وتعد منظومات الإنذار المبكر من الأدوات التقنية المهمة في التعامل مع المخاطر المناخية والطبيعية، إذ تعتمد على جمع البيانات وتحليلها للمساعدة في اتخاذ قرارات استباقية وتقليل الأضرار.

وتتجه العديد من الدول إلى تطوير حلول رقمية تعتمد على الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات لتعزيز جاهزية المؤسسات والمجتمعات أمام التحديات المناخية والبيئية.